Asit saldırısına uğrayan model kırmızı halıyı salladı

Ocak 2017'de reddettiği erkek arkadaşı Jorge Edson Tavares'in asit saldırısı yüzünden aylarca hastanede yatmak zorunda kalan model Gessica Notaro, vücudunda oluşan yara izleri dışında tek gözünü de kaybetti.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Saldırıyı gerçekleştiren Tavares 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, yüzü tanınmaz hale gelen Notaro zorlu tedavilerden geçti ancak yaşama sevincini kaybetmedi.

KADINA ŞİDDETE KARŞI AKTİVİST OLDU

Bir akvaryumda yunuslarla denizaslanlarını eğiterek şifa bulan İtalyan model, Yıldızlarla Dans Etmek dahil pek çok TV programında katılımcı olarak ya da sunuculuk yaparak kadına şiddete karşı mesajlar verdi.

VENEDİK'TE GÖZLERİ KAMAŞTIRDI

75. Venedik Film Festivali'nin açılışına da davet edilen Notaro, göz bandı takarak kırmızı halıdan geçişiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Kendisine paralimpik atlet Giusy Versace ve şarkıcı, şarkı yazarı, TV sunucusu Jo Squillo eşlik etti.

Altın rengi gece elbisesiyle gözleri kamaştıran Notaro'nun kırmızı halıdan geçtiği anlar sosyal medyada geniş yer buldu.