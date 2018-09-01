taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5433
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

Asit saldırısına uğrayan model kırmızı halıyı salladı

75. Venedik Film Festivali'nin kırmızı halı törenine, tek gözü bantlı halde geçiş yapan İtalya güzellik yarışmasının eski finalistlerinden Gessica Notaro damga vurdu.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 17:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ocak 2017'de reddettiği erkek arkadaşı Jorge Edson Tavares'in asit saldırısı yüzünden aylarca hastanede yatmak zorunda kalan model Gessica Notaro, vücudunda oluşan yara izleri dışında tek gözünü de kaybetti.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Saldırıyı gerçekleştiren Tavares 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, yüzü tanınmaz hale gelen Notaro zorlu tedavilerden geçti ancak yaşama sevincini kaybetmedi.

Asit saldırısına uğrayan model kırmızı halıyı salladı

KADINA ŞİDDETE KARŞI AKTİVİST OLDU

Bir akvaryumda yunuslarla denizaslanlarını eğiterek şifa bulan İtalyan model, Yıldızlarla Dans Etmek dahil pek çok TV programında katılımcı olarak ya da sunuculuk yaparak kadına şiddete karşı mesajlar verdi.

Asit saldırısına uğrayan model kırmızı halıyı salladı

VENEDİK'TE GÖZLERİ KAMAŞTIRDI

75. Venedik Film Festivali'nin açılışına da davet edilen Notaro, göz bandı takarak kırmızı halıdan geçişiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Kendisine paralimpik atlet Giusy Versace ve şarkıcı, şarkı yazarı, TV sunucusu Jo Squillo eşlik etti.

Altın rengi gece elbisesiyle gözleri kamaştıran Notaro'nun kırmızı halıdan geçtiği anlar sosyal medyada geniş yer buldu.

Asit saldırısına uğrayan model kırmızı halıyı salladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Örtülü zam yapan firmalara idari işlem

Örtülü zam yapan firmalara idari işlem

610
Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

Fazıl Say kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

108
471 mülki idare amirinin görev yeri değişti

471 mülki idare amirinin görev yeri değişti

47
Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

Mert Fırat: Bana kınayı sormayın

101
Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni

Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni

86
T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı

274
Eskişehirspor lisans çıkartamadı

Eskişehirspor lisans çıkartamadı

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM