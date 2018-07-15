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Asker, polis ve vatandaş el ele Türk bayrağını taşıdı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında asker, polis ve vatandaş el ele vererek Türk bayrağını birlikte taşıdı.

İHA | 15.07.2018 - 23:20..
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Kastamonu'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Tören asker, polis ve vetandaşlar Türk bayrağı taşıdı.

Asker, polis ve vatandaş el ele Türk bayrağını taşıdı


ÇOCUKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Kışla Parkı’nda toplanan binlerce vatandaş, yürüyüşe gelen asker ve polisle birlikte Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşıdı.

Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi tarafından müşterek düzenlenen yürüyüşte bazı askerler kucaklarına çocuklarını da alarak yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşün ardından program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Asker, polis ve vatandaş el ele Türk bayrağını taşıdı

Asker, polis ve vatandaş el ele Türk bayrağını taşıdı

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