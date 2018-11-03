Asker uğurlama konvoylarına ceza yağdı

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VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

Başta Fatih Terim olmak üzere tüm G.Saraylılar yanlış taç kararının VAR tarafından düzeltilmemesine isyan etti. Ancak kural kitabına göre gol öncesi sadece akış halindeki atak inceleniyor.