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Askerden firar eden genç trafik kazasında öldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki baba evine, birliğinden firar ederek gelen Şevket Can Ölmez(23), trafik kazasında hayatını kaybetti.

26.06.2017 - 06:27
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Manisa Alaşehir'de askerlik görevini yaparken çarşı iznine çıkan Şevket Can Ölmez, firar ederek memleketi Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Döğüşbelen Mahallesi'ndeki baba evine geldi. Burada, arkadaşı 27 yaşındaki Yasin Kanat yönetimindeki 48 K 6017 plakalı otomobille gezmeye çıkan Ölmez, Kanat ve 29 yaşındaki İbrahim Yalçın, Ekincik yönüne giderken Kanat'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu araç yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Askerden firar eden genç trafik kazasında öldü

Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ölmez yaşamını yitirirken, Yalçın yapılan ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şevket Can Ölmez'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Diğer yaralı Yalçın'ın hayati tehlikesin devam ettiği ifade edilirken, tedavisi tamamlanan Kanat'ın gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Askerden firar eden genç trafik kazasında öldü

Askerden firar eden genç trafik kazasında öldü

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