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Askere gitmesine bir hafta kala silahlı saldırıda öldü

Diyarbakır'da, evine gireceği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.10.2017 - 11:05
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Diyarbakır merkez Sur İlçesi'nde, arkadaşları ile gezen 20 yaşındaki Ali Ekti, akşam saatlerinde buluştuğu arkadaşlarıyla bir süre gezdi. Daha sonda merkez Sur İlçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen Ekti, kapıyı çaldığı sırada arkadasından gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Askere gitmesine bir hafta kala silahlı saldırıda öldü

KAPIYI AÇTIKLARINDA YERE YIĞILAN OĞULLARINI GÖRDÜLER

Silah sesi ile kapıyı açan Ekti'nin ailesi, yere yığılan çocuklarını görünce hemen ambulans çağırdı. Ali Ekti, olay yerine çağırılan ambulansla Selahaddini Eyubi Hastanesi'ne kaldırılıdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BİR HAFTA SONRA ASKERE GİDECEKTİ

Polis, bir hafta sonra askere gideceği öğrenilen Ekti'nin cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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