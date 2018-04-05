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Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askerlere moral vermeye giden sanatçılara "Reziller" diyen CHP Lideri, söylediklerinin arkasında olduğunu ifade etti.

AA | 05.04.2018 - 10:54..
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Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Proje terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçı ve sporcular, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi oldu.

Askerlere moral verenleri "Reziller" olarak nitelendiren CHP Lideri, bu sözleriyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

"AZ BİLE SÖYLEDİM"

Kılıçdaroğlu, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim." dedi.

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

"SANATÇILAR DİK DURMALI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Reziller" olarak nitelendirdiği sanatçılara "Bir ülkenin sanatçılar dik ve onurlu durmak zorundadırlar. Egemen güce teslim olmazlar. Hakkı, hukuku ve adaleti savunurlar. Zalimden yana değil, mazlumdan yana tavır alırlar. Bir ülkenin sanatçılar diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler." diye hakaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara: Rezil adamlar VİDEO

SANATÇILARDAN CEVAP: SEN DE YPG'YE GİT

CHP Lideri'nin bu sözlerine sanatçılardan da cevap gecikmedi:

Sibel Can: Onurlu etkinliği siyasi malzeme yapmak etik değil.

Serkan Çağrı: Bazıları öyle nefret dolu ki, düşmandan daha hain.

Yavuz Bingöl: Sözlerini iade ediyoruz, yazıklar olsun.

Hande Yener: Moral vermeye gittik, neden art niyet aranıyor?

Ceyhun Çelikten: Biz Mehmetçik'e gittik, sen de YPG'ye git.

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

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