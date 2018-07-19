Askeri hakim ve savcıların hapis cezası belli oldu

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi. Mahkeme heyeti Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, aranın ardından kararı açıkladı.

Başkan Sarıdoğan, sanıklar Cafer Karakurt, Fatih Dağlı, Mehmet Nesim Atmaca, Şerafettin Aydemir ve Şuayip Karayel hakkındaki delillerin henüz incelenmesinin tamamlanmadığını belirterek dosyalarının ayrılmasına ve yargılamalarına başka bir esastan devam edilmesine karar verildiğini açıkladı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN CEZA ALDILAR

İddianamede sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasından da cezalandırılmalarının talep edildiğini belirten Sarıdoğan, bu suçlamadan sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini ancak mevcut deliller ışığında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun mahkemece kabul edildiğini belirtti.

SANIKLARIN ALDIKLARI CEZALAR

Buna göre, sanıklardan Abdulkadir Demir, Abdurrahim Özkan, Adem Irmak, Akif Us, Arif Bakır, Hamit Erdem Şahan, Hamza Badıllı, İbrahim Alpsoy, İbrahim Halil Dişçi, İlyas Damarseçkin, Mevlüt Kömür, Muhammed Bıçakçıgil, Mustafa Haşim Boynueğri, Nurettin Açık, Samet Okcanoğlu, Sefa Mumcu, Sezai Zengin, Taha Erol, Turgut Kapan ve Yasin Güvendi 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Faruk Savaş, Hüseyin Cansever, Murat Yıldız, Serkan Kızılca, Şafak Kadir Baran ve Züleyha Demir 6'yıl 3'er ay, Muhammet Yüksel ve Cevher Eren ise 8 yıl 9'ar ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, Yüksel ve Eren hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.