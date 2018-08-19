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Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu saldırıya yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktı.

İHA | 19.08.2018 - 15:00..
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Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

Geçtiğimiz gün Adıyaman'ın Kömür beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri, operasyonlarda PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle CHP'den HDP'ye geçen Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir gözaltına alınmıştı.

Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

CEBİNDEN NOT ÇIKTI

Gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in kıyafetinin cebinden bir adet, “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktığı belirtildi.

Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

Sorgusunda notun amacı ve nereden geldiği sorularının da yönelttildiği HDP'li Özdemir, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

TERÖRİST KIZI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Cebinde not çıkan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in kızı Suna Özdemir’in ise PKK'ya katıldığı 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki yapılan operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

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