Aşkım Kapışmak: Evliler 5 yılda bir heyecanı yenilemeli

Aşkım Kapışmak ve gazeteci-yazar Aynur Tartan, 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu. İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen Kalbin Anahtarı/Kavram Sohbetleri isimli söyleşide Aşkım Kapışmak, Aynur Tartan'ın aşk ve evlilik üzerine sorduğu soruları yanıtladı. Söyleşiye İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da katıldı. Doğan, söyleşi sonrası Aşkım Kapışmak ve Aynur Tartan'a İzmit'in sembolü olan saat kulesi maketi ve pişmaniye hediye etti.

"HEYECAN 5 YILDA BİR YENİLENMELİ"

Evliliklerin 5 yılda bir yenilenmesi gerektiğini belirten Aşkım Kapışmak, "Bence evlilikler 5 yılda bir değişmeli. Devlet karı kocayı çağırmalı, ne oluyor, nasıl gidiyor diye eşlere sormalı. 5 yılda bir yenileyeceksin. Kadın da, adam da derdini anlatacak. Varsa çocuk da derdini anlatacak. 5 yılda bir heyecanın da yenilenmesi gerekiyor. Bu benim düşüncem. Kabul görsün görmesin önemli değil. Bana göre 5 yılda bir yenilenmesi gereken bir şey var. Çünkü hepsi kağıt üzerinde kalmış. Kadına ve erkeğe 'sorumluluklarda ve duygularda nerede problem yaşadınız? Bunun çocuğa, işe, maddiyata yansıması ne oldu?' diye sormak gerekiyor. Öyle evlilikler var ki kadın depresyon yaşıyor, ama adamın 5 yıldır haberi yok" diye konuştu.

EVLİLİK PROGRAMLARI

Evlilik programlarına izin veren hükümetin ve kanal sahiplerinin özeleştiri yapması gerektiğini ifade eden Kapışmak, "Benim Anadolulu dediğim amcam, halam, teyzem dediğim insanlar çıkmıyor mu evlilik programına? Hani Anadolu'daki kadının, adamın hayatı mahremdi? Bu mu evlilik programı? Bunlara izin veren hükümet, kanal sahipleri hepsi kendilerine özeleştiri yapmak durumunda. Kim izin veriyorsa buna. Hepsi kendilerine oy isteyeceklerine, şunu yapmak zorundalar, 'Ben inanıyorsam, bunun hesabını nasıl vereceğim?' diye düşünmeliler. Bunu yapan kanal patronu da, onu AVM AVM gezdiren kurumların başındaki insanlar da bunu yapmalılar" şeklinde konuştu.

"ACUN BENİMLE EVLİLİK PROGRAMI YAPMAK İSTİYOR"

Seyircilerin evlilik programlarından davet alıp almadığını sorması üzerine Kapışmak, "Acun 4 yıldır peşimde. Benimle evlilik programı yapmak istiyor. Ben de ona anlatıyorum. 'Abi sen bu teklifi yaptığına göre benim anlattıklarımı dinlememişsin' diyorum. Benim derdim reyting değil. Bazen gündüz kuşaklarıyla ilgili bir yazı yazıyorum. Bilmem ne kuşağının programını yapan kadının kocası, arkadan tehdit mesajları gönderiyor. Yani gerek yok böyle şeylere" dedi.



