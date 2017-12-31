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Aşkın Bozkurt ve Ata Benli'den Baktın Ardına yayında

O Ses Türkiye yarışmasından tanıdığımız Aşkın Bozkurt, müzisyen Ata Benli ile 2017 yılını Baktın Ardına adlı Türkçe pop teklileriyle kapatıyor.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 15:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Uzun süredir müzik ile ilgilenen Ata Benli ve O Ses Türkiye sahnesinden aşina olduğumuz Aşkın Bozkurt, program yayınlandığında sosyal medyada fiziken birbirlerine oldukça fazla benzetilmişlerdi.

Müzik kariyerlerinde emin adımlarla yukarı doğru tırmanan ikili kısa sürede buluştu ve çok emek verdikleri “Baktın Ardına” teklileriyle şimdiden listelerde üst basamaklara ulaşmayı başardı.

Aşkın Bozkurt ve Ata Benli'den Baktın Ardına yayında

SÖZ, MÜZİK VE DÜZENLEME YİNE AYNI İKİLİYE AİT

Yayınlandığı ilk günde iTunes Türkiye genel kategoride Top 10’a giren yenilikçi parçanın söz, müziği Ata Benli’ye; düzenlemesi ise Aşkın Bozkurt’a ait. Vokalde O Ses Türkiye sahnesinde oldukça beğenilen, parçanın sanatçı kısmında da ismi yer alan Aşkın Bozkurt yer alıyor. Bir araya geldikleri günden itibaren yoğun bir şekilde stüdyoya kapanan ikili nihayet 2017 yılı bitmeden “Baktın Ardına” diyerek Türkçe pop kategorisinde sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

SAMSUN'DA ÇEKİLEN KLİP OCAK AYINDA YAYINDA

Titizlikle sürdürdükleri klip çalışmaları için Samsun’u ve doğal güzelliklerini tercih eden ikili, başarılı yönetmen Rıdvan Uzun ile beraber çalışıyor. Yılbaşının hemen ardından çekimlerin tamamlanması beklenirken Ocak ayının ilk haftalarında kulağa hitap ettiği kadar göze de hitap edeceği beklenen video klipleri izleyicileri ile buluşmaya gün sayıyor.

Apple Music: http://apple.co/2DtYbDD

Fizy: https://fizy.in/2Nj16

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