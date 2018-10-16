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Aşkın Kavurduğu Güneş: Zeki Müren

Bu kitapta, büyük sanatkâr, sizin hayalleriniz ötesinde, tahminlerinizin ötesinde büyük bir Zeki Müren var...

Özel İçerik | 16.10.2018 - 15:26..
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Aşkın Kavurduğu Güneş

O, Sanatımızın Güneşi, Müziğin Paşası, yaşarken efsane olmayı başarmış sanatçı; Zeki Müren. Onun hakkında pek çok şey okuduk, dinledik bugüne kadar. Belli ki daha öğrenecek çok şeyimiz var. Bu kitap bize Zeki Müren hakkında pek çok yeni şey getirecek…

Aşkın Kavurduğu Güneş: Zeki Müren - Radi Dikici

(Radi Dikici)

AŞKIN KAVURDUĞU GÜNEŞ ZEKİ MÜREN

Zeki Müren denilince hepimizin önce kulaklarından sonra kalbinden dökülüverir nağmeler. O, bize Türk Sanat Müziği’ni sevdiren özel sanatçılarımızdan biri.

Kendisi tüm hayatı boyunca pek şahsına münhasır bir insan olmuş. Ateşin Kavurduğu Güneş, işte tam da bu yönlerini, metinle bağ kurduğu neredeyse hepsi ilk kez yayımlanan fotoğraflar ve belgelerle sunuyor.

Radi Dikici, daha önce de Müzeyyen Senar’ı, “O bir devdi, bir devirdi” diyerek kitaplaştırmıştı. Şimdi İnatçılığı, kıskançlığı, kimi zaman kindarlığı, hasisliği gibi zaaflarını yanında, ulaştığı yerde tek olma arzusuyla yanan ve bazen de anlaşılmaz bir gönül zenginliği sergileyip, aşık olduğu zaman onu sonuna kadar yaşayan bir Zeki Müren ile tanışmaya hazır mısınız?

Aşkın Kavurduğu Güneş: Zeki Müren - Radi Dikici

Aşkın Kavurduğu Güneş Zeki Müren

Radi Dikici

Remzi Kitabevi

S.: 376

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Damla Karakuş

[email protected]

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