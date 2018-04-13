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Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz'un 2.5 yıllık ilişkileri sona erdi

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 07:51..
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Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftlerden Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi bitti.

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

AİLELERİYLE TANIŞMIŞLARDI

Yeniden bir araya gelmelerinin ardından birbirlerinin aileleriyle de tanışan ikilinin evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak çift sürpriz bir kararla yeniden ayrıldı.Enver, eşyalarını toplayarak Murat Boz’la birlikte yaşadıkları evden taşındı. İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.

İLİŞKİ 2016'DA BAŞLADI

Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Enver, Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi 2017’nin mayıs ayında da sekteye uğradı. Yaşadıkları sorunlar yüzünden birlikteliklerini noktalayan ikili, ayrılığa 2 ay dayanabildi.

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