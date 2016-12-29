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Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a tahliye kararı

Tutuklu gazeteciler Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay serbest bırakıldı.

29.12.2016 - 16:59
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Mahkeme kararı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci Necmiye Alpay, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ve Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilirkaya, "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Savcı mütalaasında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın tahliyelerini talep etmişti. Mahkeme de tahliye kararını verdi.

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a tahliye kararı

SAVUNMA YAPTI

Savunmasına "Hukuk varmış gibi yapacağım" diyerek başlayan Aslı Erdoğan, şunları söylemişti: Bütünüyle yasal bir gazetenin hiçbir yetkisi bulunmayan yayın kurulunda yer aldığı için tutuklandığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"18 yıl önce Radikal Gazetesi'nde başladığım yazılarımın hiçbirine dava açılmadı. En acısı 26 yıl 8 kitap, yüzlerce yazı yazmış bir yazarın cımbızla seçilen yazılarından suçlanması. Danışman olduğum yıllar içinde benzer KCK davaları, soruşturmaları açıldı.

"KCK'NIN AÇILIMINI DAHİ BİLMİYORUM"

Ama ben hiçbirine, tanık olarak dahi dahil edilmedim.  Ben sadece yazarım. KCK'nın açılımını dahi bilmiyorum. Özgür Gündem danışmanlığı da kimse aleyhine bir delil, bir suç olarak sunulmadı"


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