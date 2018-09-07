Aslıhan Doğan ve Arda Turan düğünde

Oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dün akşam müzisyen Cem Öğet ile dünya evine girdi. Tarabya'da gerçekleşen törene iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından davetliler katıldı.

ARDA VE EŞİ DE DÜĞÜNDE

Geceye katılanlar arasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde forma giyen Arda Turan ve hamile eşi Aslıhan Doğan Turan da vardı.

ADI HAMZA ARDA OLACAK

Hamileliğinde son aya giren Aslıhan Doğan eşi Arda Turan ile objektiflere el ele poz verdi. Ünlü çift doğacak oğullarına Hamza Arda adını verecek.