Asperger Sendromu nedir

İçe kapanıklık ve iletişim sorunuyla kendini gösteren Asperger Sendromu, özellikleri açısından otizm hastalığıyla benzerlik gösterir.

Doktor Hans Asperger tarafından tanımlanan hastalığın otizmden farkı konuşma açısından bir gelişim sorunu bulunmaz ve yaş olarak daha geç yaşlarda ortaya çıkar. Genelde tanı 4-11 yaş arasında konulur.

Sosyal hayatta yaşanan iletişim sorunları, bilişsel gelişim eksikliği ve aşırı içe kapanıklık hastalığın kişideki belirtileridir. Otizm hastalığında olduğu gibi Asperger'de erken tanı büyük önem taşır.

Hastalık hayat boyu devam eder fakat etkili tedavi yöntemleriyle etkileri azaltılabilir.