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Astana toplantısının gündemini garantörler belirleyecek

Yarın başlayacak 3. tur Astana toplantısının gündemini Türkiye, Rusya ve İran belirleyecek.

13.03.2017 - 12:56
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Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, yarın başlaması planlanan Suriye konulu 3. tur Astana toplantısına katılacak taraflardan onay beklediklerini, toplantının gündemini garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın belirleyeceğini söyledi.

"DİĞER KATILIMCILARDAN ONAY BEKLİYORUZ"

Suriye'de 30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkesin etkili hale geldiğini söyleyen Abdrahmanov, "Şu an Astana görüşmelerine kimlerin katılacağını tam söyleyemiyorum. Rusya’dan resmi yazı aldık. Görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi, dışişleri bakanının özel temsilcisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve İran'ın temsilcisi katılacak. Görüşmenin diğer katılımcılarından da onay bekliyoruz."

Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti.

MUHALİFLER ERTELENMESİNİ İSTEDİ

Astana toplantıları için görevlendirilen askeri muhalefet heyeti önceki gün yazılı bir açıklama yayımlayarak toplantının 20 Mart sonrasına ertelenmesini istemişti.

Astana toplantıları ise Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde siyasi geçiş için gerekli genel ateşkes ortamını sağlamak için düzenleniyor.

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