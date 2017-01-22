Astana görüşmeleri 24 saat sürecek

Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için yarın Astana’da başlayacak görüşmelere ilişkin Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, gazeteciler için bir bilgilendirme notu yayınladı.
GÖRÜŞMELER KAPALI KAPILAR ARDINDA OLACAK
Açıklamada “Görüşmeler, 23 Ocak’ta (yerel saatle) 13.00’de (TSİ 10.00) başlayacak. Görüşmeler 24 Ocak’ta 13.00’de sona erecek. Lütfen görüşmelerin kapalı kapılar ardında yapılacağını bilin” ifadeleri kullanıldı.
Kazak Dışişleri, görüşmelerin Astana’daki Rixos President’ta yapılacağını da aktardı.