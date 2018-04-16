Astım Batılı ülkelerde daha sık görülüyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Alerji- İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Doğru, yaptığı açıklamada, dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülen astımın, solunum yollarının kronik inflamasyonu ile karakterize bir hastalık olduğunu söyledi.

ÖKSÜRÜK NÖBETLERİNE YOL AÇIYOR

Bu süreçte vücuttaki birçok hücre ve hücre ürününün rol oynadığını dile getiren Doğru, klinik olarak hastalığın, özellikle gece yarısı veya sabaha karşı hışıltılı solunuma, nefes darlığına, göğüste sıkışıklığa veya öksürük nöbetlerine yol açtığını kaydetti.

"BATI'DA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Doç. Dr. Doğru, bu şikayetlerle birlikte genellikle değişen derecede solunum yollarında daralma olduğunu aktararak, "Klinik tablo ve semptomların yoğunluğu zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Astımın görülme sıklığı toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte yüzde 1-18 arasında değişmektedir. Astım, Batılı yaşam tarzının olduğu ülkelerde daha sık görülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda çocukluk dönemindeki astımın sıklığı yüzde 6 - 15 arasında değişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, astım çocuklarda en sık görülen bulaşıcı olmayan hastalıktır. Sıklıkla 5 yaş altında astım başlamaktadır. 5 yaş altında özelikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte öksürük ve hışıltı atakları olabilmektedir. Bu dönemde solunum yollarındaki daralma, solunum fonksiyon testleri ile gösterilememektedir. Bu durum da astım tanısını zorlaştırmaktadır." dedi.

"SİGARA DUMANINA MARUZİYET ASTIM İÇİN CİDDİ BİR RİSK FAKTÖRÜ"

Çocukluk döneminde akciğerleri aşırı hassas olduğu görülen çocuklarda astımın devam etme olasılığının da daha yüksek olduğunu aktaran Doğru, "Sigara dumanına maruziyet astım gelişimi için bir risk faktörü olduğu gibi, devam etmesinde de önemli bir etkendir. Ayrıca özellikle 3-4 yaşından önce geçirilen akciğer enfeksiyonu da astımın devam etmesinde önemli bir risk faktördür. Bu faktörlerden birkaçının birlikte olması çocuklardaki astımın büyüyünce iyileşme ihtimalini daha da azaltmaktadır." diye konuştu.

Doç. Dr. Doğru, daha önceki yıllarda astımlı çocukların dörtte üçünün ergenlik döneminde iyileşeceğinin ifade edildiğini ancak son yıllardaki çalışmalarla bu oranın ortalama yüzde 50'ye kadar düştüğünü belirterek, bu oranların klinik olarak iyileşmeyi gösterirken, bazı çocuklarda şikayetler olmasa da akciğerlerdeki yangısal sürecin devam edebildiğini ifade etti. Doğru, ayrıca çocuklukta astımı olup, ergenlik döneminde astımı iyileşen çocukların dörtte birinde ilerleyen yaşlarda hastalığın tekrar gelişebileceğini sözlerine ekledi.