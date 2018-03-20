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Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu

Lüks araç markası Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 17:33..
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  2. Otomobil

Vulcan ve Valkyrie gibi üst dilime hitap eden modeller sunan Aston Martin bu kez daha çok genele hitap eden bir SUV’la geliyor. Firma, DBX konsepti ile ilk işaretlerini verdiği otomobil üzerinde çalıştığını halihazırda doğruladı. Aracın, 2019 veya 2020 gibi yollarda olması planlanıyor.

Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu

YENİ İSİM VAREKAI Mİ?

Şirketin 10 Mart tarihinde yaptığı bir marka başvurusu, Aston’un yeni SUV’unun “Varekai” olarak adlandırılabileceğini gösteriyor. Aston Martin, tescillediği bu ismin SUV modeline ait olduğunu henüz doğrulamadı ancak otomobil otoriteleri bu isme kesin gözüyle bakıyor.

Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu

Varekai, Aston Martin’e özel tamamen yeni bir platforma sahip olacak ve kendisini serinin geri kalanından ayıran şahsına münhasır tasarım dokunuşları ile gelecek. Firmanın tasarım şefi Marek Reichman, verdiği bir röportajda SUV modelinin şimdiye kadarki hiçbir Aston Martin modeline benzemediğini ifade etmişti.

Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu

5,2 LİTRELİK V12 MOTOR SEÇENEĞİ OLACAK

Varekai’nin üretimi, şirketin yeni St Athan fabrikasında yapılacak. Araç için, 4.0 litrelik çift turbolu V8’den, 5.2 litrelik V12’ye kadar değişen geniş bir motor yelpazesi sunulması beklenebilir. Ayrıca CEO Andy Palmer, tamamen elektrikli bir versiyonun da gelebileceğini ifade etti.

Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu

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