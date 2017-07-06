Astronotların besin kaynağı kinoa Bingöl'de yetişiyor

Bingöl'de ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoa çiftçiye umut oldu.

Merkeze bağlı Gözeler köyünde çiftçi Fırat Güven, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle 35 hektarlık arazisine kinoa ekti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım, ekim yapılan arazide incelemelerde bulundu. Yıldırım, yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun artışıyla gıda ihtiyacının da önem arz ettiğini söyledi.

"Önemli olan dünya üzerindeki tarım alanlarının verimli kullanılması, kullanılmayan arazilerin de gıda üretilebilecek hale getirilmesidir." diyen Yıldırım, daha az alandan daha fazla verim almanın üreticiyi alternatif ürün yetiştirmeye sevk ettiğini belirtti.

Yıldırım, Bingöl'de bu kapsamda sürekli üreticilerle irtibat halinde olduklarını anlatarak, "Bu sene ilk defa ekimi yapılan bitkiden hektar başına ortalama 300 kilogram verim almayı bekliyoruz." dedi.

Kinoa bitkisinin pazar problemi olmadığını, buğday ve arpaya göre protein oranının daha yüksek olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizi az alandan daha fazla verim almaları için pazar problemi olmayan alternatif ürünlerin üretimini ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bingöl'de ekimi yapılan kinoa tarlasında gerekli incelemeleri yaptık. İstediğimiz verimi almayı düşünüyoruz ve bu bitkinin ekimini ilde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Kinoa bitkisine bakanlığın başlattığı proje kapsamında hem tohum desteği veriliyor hem de dekara 100 lira üretim desteği veriyoruz. Bunun yanında ayrıca teknik elemanlarımız teknik ve diğer alanlarda üretime destek oluyor."

Çiftçi Güven de 35 dekar alana kinoa ekimi yaptığını dile getirerek, şimdiden bu ürüne talep gelmeye başladığını belirtti.

Bu bitkinin tohumunun iyi bilindiğini, pazar sorununun da olmadığını öğrendiğini anlatan Güven, çiftçiye öncülük yapmak için deneme amacıyla üretime başladıklarını aktardı.