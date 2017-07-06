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Astronotların besin kaynağı kinoa Bingöl'de yetişiyor

NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kino bitkisinin Bingöl'de üretimi için ilk ekim yapıldı.

06.07.2017 - 04:00
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Bingöl'de ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve  Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoa  çiftçiye umut oldu.

Merkeze bağlı Gözeler köyünde çiftçi Fırat Güven, Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle 35 hektarlık arazisine kinoa ekti.

Astronotların besin kaynağı kinoa Bingöl'de yetişiyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım, ekim yapılan arazide incelemelerde bulundu. Yıldırım, yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun artışıyla gıda ihtiyacının da önem arz ettiğini söyledi.

"Önemli olan dünya üzerindeki tarım alanlarının verimli kullanılması,  kullanılmayan arazilerin de gıda üretilebilecek hale getirilmesidir." diyen  Yıldırım, daha az alandan daha fazla verim almanın üreticiyi alternatif ürün yetiştirmeye sevk ettiğini belirtti.

Astronotların besin kaynağı kinoa Bingöl'de yetişiyor

Yıldırım, Bingöl'de bu kapsamda sürekli üreticilerle irtibat halinde olduklarını anlatarak, "Bu sene ilk defa ekimi yapılan bitkiden hektar başına ortalama 300 kilogram verim almayı bekliyoruz." dedi.

Kinoa bitkisinin pazar problemi olmadığını, buğday ve arpaya göre  protein oranının daha yüksek olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizi az alandan daha fazla verim almaları için pazar  problemi olmayan alternatif ürünlerin üretimini ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bingöl'de ekimi yapılan kinoa tarlasında gerekli incelemeleri yaptık. İstediğimiz verimi almayı düşünüyoruz ve bu bitkinin ekimini ilde  yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Kinoa bitkisine bakanlığın başlattığı proje  kapsamında hem tohum desteği veriliyor hem de dekara 100 lira üretim desteği veriyoruz. Bunun yanında ayrıca teknik elemanlarımız teknik ve diğer alanlarda üretime destek oluyor."

Çiftçi Güven de 35 dekar alana kinoa ekimi yaptığını dile getirerek, şimdiden bu ürüne talep gelmeye başladığını belirtti.

Bu bitkinin tohumunun iyi bilindiğini, pazar sorununun da olmadığını öğrendiğini anlatan Güven, çiftçiye öncülük yapmak için deneme amacıyla üretime  başladıklarını aktardı.

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