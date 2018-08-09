Astsubay 3'üncü kattaki balkondan düştü

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Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an

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Murat Kurum: Üstümüze düşen görevleri yerine getireceğiz

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Uçağa binmek isterken üzerindeki uyuşturucu ile yakalandı

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İsviçre'deki 'çamur nehri' yanardağ gibi patladı

1 Türkiye'de illere göre karpuz üretimi Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ekilen 904 bin 884 dekar alanda 4 milyon 11 bin 313 ton karpuz üretildi.

2 Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an Yüksekova'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist saklandığı delikte öldürüldü.

3 Mustafa Sandal Emina'dan boşanınca kas yaptı Mustafa Sandal, düzenli sporun karşılığını aldı.

4 Kocaeli'nin AB'ye ihracatında yüzde 26 artış yaşandı Kocaeli'de ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen 8 milyar 207 milyon 583 bin dolarlık ihracatın yüzde 68'i AB'ye gerçekleştirildi.

5 Sınırda durdurulan otomobilden FETÖ şüphelileri çıktı Edirne'de jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, FETÖ/PDY soruşturması süren 4 şüpheli ile aracın sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

6 Galatasaray'da kadro değişiyor Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek. Yeni transfer Onyekuru 11'de olacak.