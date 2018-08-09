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Astsubay 3'üncü kattaki balkondan düştü

Karaman'da 3'üncü kattaki evinin balkonunda oturan astsubay Mehmet Ç. aşağıdan duyduğu sese bakmak isterken dengesini kaybederek aşağıya düştü.

DHA | 09.08.2018 - 11:44..
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Karaman'da 3'üncü katta oturan Mehmet Ç. isimli astsubay, bir anda dengesini kaybederek balkondan aşağıya düştü.

9 METREDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Gece saat 01.00 sıralarında Astsubay Ç. evinin balkonunda otururken, aşağıdan ses duydu. Sesi kontrol etmek için ayağa kalkıp balkona çıkan astsubay, dengesine kaybedip, 3'üncü kattan toprak zemine düştü.

Astsubay 3'üncü kattaki balkondan düştü

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Olay yeinde olan komşuları, astsubay Mehmet'e yardım ederek ambulans çağırdılar. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ç.'nin vücudunda kırıklar meydana geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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