At arabası ve eşekten gezici kütüphane yaptılar

Erzurum'da, geçmişteki uygulamanın yaşatılması ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla at arabası ve eşeklerle oluşturulan gezici kütüphaneler aracılığıyla vatandaşların kitap okuması sağlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde, 54. Kütüphane Haftas dolayısıyla Yakutiye Kent Meydanı'ndaki etkinliğe katılan her yaştan insan, eşek üzerine asılan raflar ve at arabası içindeki kitapları alarak okudu.

VATANDAŞLAER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Eski ve yeni dönemde kitap okuma alışkanlığının anlatıldığı etkinlikte vatandaşlar özellikle eşek üzerindeki raflar ve at arabasında bulunan kitapları görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Geçmişteki at arabası ve eşeklerle köylere kitap götürülmesi uygulamasının yaşatılması ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.