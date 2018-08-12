At binicisini kuyuya attı

Menteşe ilçesinde öğrenci ve at eğiticisi olduğu öğrenilen Kazakistan uyruklu Cung Ali İbrahimov, Yeniköy Mahallesi'ndeki tarlada atı ile ilerlerken, at önündeki kuyuyu fark etti.

10 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

Bir anda duran atın üzerindeki İbrahimov dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik içinde su bulunmayan kuyuya düştü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil ambulansı sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kuyuya merdiven ve sedye indirildi. Sedyeye bağlanan İbrahimov yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çevresi beton ile örülü dar kuyudan yaralı olarak kurtarıldı.

İbrahimov, 112 ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



