taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4118
EURO
7,3199
ALTIN
249,65
PETR
72,9700

At binicisini kuyuya attı

Muğla'da hareket halindeki at aniden durunca binicisi Cung Ali İbrahimov dengesini kaybederek kuyuya düştü.

İHA | 12.08.2018 - 21:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Menteşe ilçesinde öğrenci ve at eğiticisi olduğu öğrenilen Kazakistan uyruklu Cung Ali İbrahimov, Yeniköy Mahallesi'ndeki tarlada atı ile ilerlerken, at önündeki kuyuyu fark etti.

10 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ

Bir anda duran atın üzerindeki İbrahimov dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik içinde su bulunmayan kuyuya düştü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil ambulansı sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kuyuya merdiven ve sedye indirildi. Sedyeye bağlanan İbrahimov yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çevresi beton ile örülü dar kuyudan yaralı olarak kurtarıldı.

İbrahimov, 112 ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

At binicisini kuyuya attı

At binicisini kuyuya attı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi

ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi

170
Moskova'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Moskova'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

82
Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

244
G.Saray 3 futbolcunun maaşını ödemekte zorlanıyor

G.Saray 3 futbolcunun maaşını ödemekte zorlanıyor

116
Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

161
Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

235
Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

305
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM