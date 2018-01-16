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Ata Demirer: Seve seve oynarım

Ata Demirer, önceki akşam Uniq İstanbul'da 'Ata Demirer Gazinosu' adlı gösterisini sahneledi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 08:36..
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Ata Demirer: Seve seve oynarım

Ünlü komedyen gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.  Gösteriye büyük ilgi gösterildiği için mutlu olduğunu söyleyen Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan'dan 'Organize İşler 2' filminde oynaması için teklif geldiği iddialarına da yanıt verdi.

"CANLI BİR TALEP OLMADI"

Demirer, "Yılmaz Abi'ye sorun onu, canlı bir talep gelmedi. Teklif gelirse ne güzel olur, seve seve."

Demirer, sevgilisi Alara Boz için balık tuttuğu anlarla ilgili sorulara da "Bir tane balık tuttum. Soğuk havada o kadar oluyor, ne yapalım" dedi.

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