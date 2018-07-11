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Atak helikopterleri NATO'da görücüye çıktı

Başkan Erdoğan'ın katıldığı NATO zirvesinde Türkiye'nin gururu Atak helikopterleri de sahne aldı. Yerli üretim helikopterler NATO karargahının üzerinde uçuş yaptı.

AA | 11.07.2018 - 15:48..
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Atak helikopterleri NATO'da görücüye çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

NATO Zirvesi, 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Atak helikopterleri NATO'da görücüye çıktı

ATAK'LAR ŞOV YAPTI

Aile fotoğrafı sonrasında 29 üye ülkenin lideri kendileri için ayrılan bölüme geçerek, Açık Hava Töreni'ne katıldı. NATO'ya üye her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda, 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı.

Atak helikopterleri NATO'da görücüye çıktı ViDEO

Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu. Helikopterlerin uçuşunu dünya liderleri ilgiyle takip etti. Helikopter gösteri uçuşu sonrasında Erdoğan ve NATOGenel Sekreteri Stoltenberg, samimi bir şekilde sohbet ederek NATO Karargah binasına girdi.

Atak helikopterleri NATO'da görücüye çıktı

Atak helikopterleri NATO'da görücüye çıktı

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