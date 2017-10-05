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Atalay Filiz hakkında istenen ceza belli oldu

Atalay Filiz'in Fatma Kayıkçı'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi.

05.10.2017 - 15:06
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Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Atalay Filiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Filiz'in avukatı Merve Uçanok'un müvekkilinin kaldığı cezaevinde yaşadığı duruma ilişkin dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.

Atalay Filiz’in yakalanmadan önceki son görüntüleri VİDEO

"DIŞKILARINI BİRİKTİRİYOR"

Söz alan Uçanok, Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep ederek, "Müvekkilim ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta dışkılarını biriktiriyor. Bu normalin dışında tavrı nedeniyle cezaevi idaresi tarafından muayenesi yapılması için ceza infaz kurumundaki psikiyatri servisine sevk edilmiştir. Buradan da gerekli tetkik sonuçları getirtilerek bu doğrultuda karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Atalay Filiz hakkında istenen ceza belli oldu
Atalay Filiz, yakalandıktan sonra ilk ifadesini verirken gülmüştü

Mahkeme Başkanı, dosyada bulunan mevcut Adli Tıp Kurumu raporu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporlar yeterli görüldüğünden, sanığın cezai ehliyeti yönünden yeniden bir araştırma yapılmasının davanın uzatılmasına yol açacağı gerekçesiyle bu konudaki taleplerin reddine karar verdi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, "nitelikli hırsızlık" suçundan da beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam ediyor.

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