taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.394
USD
4,0866
EURO
5,0682
ALTIN
176,44
PETR
71,5000

Atanamayan genç öğretmen intihar etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Merve Çavdar, depresyon haplarını içerek intihar etti.

DHA | 17.04.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre atanamayınca bunalıma girdi.

İNTİHAR ETTİ

Evden 'iş bulmaya gidiyorum' diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti.

Atanamayan genç öğretmen intihar etti

Kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Atanamayan genç öğretmen intihar etti

Genç öğretmenin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dürüm yediği lokantanın kasasını soydu
Bursa'da, girdiği lokantada sipariş verip, dürüm yiyen genç, kimsenin olmadığı sırada kasadaki 300 lirayı çalıp, kaçtı.
Çocuklarını öldüren annenin hamile olduğu ortaya çıktı
Gaziantep'te cinnet getirip oğlunu ve kızını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kadının üçüncü çocuğunu doğurmak istediği öğrenildi.
Kadıköy barlar sokağında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Kadıköy'deki barlar sokağında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Adana'da 2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
Adana'da çocuklarının ve torunlarının 2 gündür kendisinden haber alamadığı 82 yaşındaki Elif Tul evinde ölü bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Video hakem devre arasında penaltı verdi

Video hakem devre arasında penaltı verdi

30
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

75
Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı

Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı

41
KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

41
Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

45
Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı

Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı

115
Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM