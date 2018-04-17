Atanamayan genç öğretmen intihar etti

2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre atanamayınca bunalıma girdi.

İNTİHAR ETTİ

Evden 'iş bulmaya gidiyorum' diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti.

Kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç öğretmenin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.