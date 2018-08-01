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Atanan öğretmenler çiçekle karşılandı

Öğretmen atamasıyla Bingöl’e gelen 286 öğretmen, çiçekle karşılandı.

İHA | 01.08.2018 - 10:47..
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Milli Eğitim Bakanlığınca 2018 yılı öğretmen atamaları kapsamında Bingöl’e atanan değişik branşlardaki 286 öğretmen, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Tokuş tarafından çiçekle karşılandı.

Öğretmenlerden 89'unun il merkezi, 15’inin Adaklı, 71’inin Karlıova, 10’unun Kiğı, 44’ünün Genç, 54’ünün Solhan, 2’sinin Yayladere ve 1 öğretmenin ise Yedisu ilçesine atandığı öğrenildi.

Atanan öğretmenler çiçekle karşılandı

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ"

Atanan öğretmenlerden güç alarak yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlayacaklarını belirten İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Tokuş, "Bingöl’ün eğitim ve öğretimi için beraber yoğun bir çalışma başlatacağız. Kentte son yıllarda ciddi gelişmeler var. Umarım bu yeni dinamik kadroyla başarımız daha da artarak devam edecek. Bingöl’den çok memnun kalacaksınız ve ayrılırken mutlaka üzülerek ayrılacaksınız. Aileleriniz hiç merak etmesin. Siz artık bize emanetsiniz, kardeşlerimiz ve meslektaşlarımızsınız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Atanan öğretmenler çiçekle karşılandı


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