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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon

Kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 11:10..
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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

İŞ ADAMI ARANIYOR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor. Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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