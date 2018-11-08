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Ataşehir'de baba kızına şantaj yapan kişiyi vurdu

Ataşehir'de sevgilisi tarafından tehdit edilen kızını korumak isteyen baba, kafede şantajcıyı vurarak hastanelik etti.

DHA | 08.11.2018 - 13:37..
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Ataşehir'de kızına sevgilisi tarafından şantaj yapıldığını öğrenen baba, kızının sevgilisiyle buluşmasını istedi. İki kişiyle kafeye gelen baba, silah zoruyla kızının sevgilisinden cep telefonunu aldı. Ardından kafenin dışına çıkartılan kişi önce tartakladı sonra bacaklarından vuruldu.

5 BİN LİRA İSTEDİ

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de bir kafede meydana geldi. İddiaya göre babasına ait nakliye firmasının muhasebe bölümünde çalışan Z. K., 2 yıldır R.D. ile aşk yaşıyordu. R.D., Z.K.'den zaman zaman şantaj yoluyla para aldı. R.D., kendisine para vermez ise cep telefonunda bulunan görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek Z.K.'den yine 5 bin lira istedi.

Parayı bulamayan Z.K. durumu babasına anlatmak zorunda kaldı. Baba M.K., kızından R.D. ile buluşmasını istedi. Kafeye gelen Z.K. bir süre tek başına kafede oturdu. Daha sonra yanına R.D. geldi. Bir süre sonra ise babası iki kişiyle masaya oturdu. Z.K. ise masadan ayrıldı.

Ataşehir'de baba kızına şantaj yapan kişiyi vurdu

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA VURDULAR

Baba ve yanındakiler, R.D. ile bir süre konuştu. Daha sonra babanın yanındaki kişi silahını R.D.'nin boynuna dayadı ve elindeki cep telefonunu aldı. 3 kişi, R.D.'yi zorla kafenin dışına çıkartıp tartakladı. Ardından baba M.K. ve yanındakiler silahla R.D.'ye ateş etti. Saldırı sonrası M.K. ve yanındakiler olay yerinden bir araca binerek ayrıldı. Olay sonrası ihbar üzerine kafeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından iki kurşunla vurulan R.D., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, baba M.K. ve yanındaki bir kişiyi Ataşehir'de sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bugün yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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