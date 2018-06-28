Ataşehir'de rüzgar nedeniyle binanın iskelesi yıkıldı

Ataşehir'deki 4 katlı bir binaya kurulan iskele devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Aşırı rüzgar nedeniyle devrilen iskele demirleri, binanın önünden geçen elektrik kablolarının üzerine düştü.

SOKAKTA ELEKTRİKLER KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önleminin alınmasıyla birlikte can güvenliği nedeniyle elektrikler kesildi.

İSKELENİN SÖKÜLMESİ 3 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Elektrik direklerinin üzerine devrilen iskele demirleri ekipler tarafından tek tek kesilerek devrilen bölüm söküldü.





BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

İskelenin çöküşü anlatan mahalle sakinlerinden Hüseyin Bozdemir, "Aşırı derecede yağmur ve fırtına vardı. Sonra büyük bir gürültü sesi duyduk. Baktık iskele olduğu gibi aşağı gelmişti. Elektrikler de kesildi. Allahtan kimse yoktu" diyerek yaşananları anlattı.