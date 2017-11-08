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Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

Çanakkale'de 5'inci sınıf öğrencisi, teneffüste girdiği büstün kaidesindeki mermer blokların arasından 5 saatlik çalışmaya çıkarıldı.

08.11.2017 - 22:27
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Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, tenefüste oynamak için bahçeye çıkan öğrencilerden 12 yaşındaki Bilal Bakırhan, bahçedeki Atatürk büstünün kaidesinin mermer blokları arasındaki dar boşluğa girdi. Bloklar arasında sıkışan Bakırhan, arkadaşlarına seslenerek yardım istedi. Arkadaşları Bakırhan'ı çıkaramayınca okul müdürüne haber verildi.

Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

Müdür ve öğretmenlerin de çabaları sonuçsuz kalınca, olay yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Gelibolu Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarına UMKE ekipleri de destek verdi.

Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

5 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine gelen öğrenci Bakırhan'ın annesi Emine Bakırhan da kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Olay hakkında bilgilendirilerek okul bahçesine gelip kurtarma çalışmalarını izleyen Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Can, bir yandan da endişeli anne Emine Bakırhan'ı sakinleştirdi. 
Bakırhan, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla saat 19.30 sıralarında mermer blokların kırılması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci Bakırhan, yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine taburcu edildi.

Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

Olay yerinden öğrenci Bakırhan kurtarılıncaya kadar ayrılmayan İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, "Ekiplerin titiz çalışması sonucu öğrencimiz zarar görmeden kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Öğrencimiz Bilal Bakırhan ve ailesine de geçmiş oldun diyorum" dedi.

Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

Atatürk büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

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