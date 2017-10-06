Atatürk büstüne molotof atan PKK'lı yakalandı

Kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen ve katılanların adreslerini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, 5 Ekim'de şafak vakti operasyon düzenledi.
8 GÖZALTI
Asayiş ve Narkotik şubelerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda evde arama yapan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
ATATÜRK BÜSTÜNE MOLOTOF
Yakalanan H.Ş.'nin daha önce Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gece yarı molotofkokteyli attığı ortaya çıktı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, sorgusu devam ediyor.