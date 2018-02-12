Atatürk evinde Nutuk hediyesi

Kırklareli Belediyesi tarafından Ocak ayında Yayla Mahallesinde açılışı gerçekleştirilen Atatürk evine ziyaretçi akını devam ediyor.

Açıldığı günden itibaren Kırklareli halkının yanı sıra civar il ve ilçelerden gelenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Atatürk evi bu hafta sonu da evi görmeye gelenlerle doldu.

NUTUK HEDİYESİ

Kırklareli Belediyesi de yeni bir uygulamaya geçerek Atatürk evini ziyaret eden her 100. kişiye Atatürk’ün ‘’Nutuk’’ eserini hediye etmeye başladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı açıklamada, "Atatürk Evi ziyaretinde her 100. kişiye Nutuk armağan etmeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu kazananlarımızı tebrik ediyor, geldikleri için teşekkür ediyorum.’’ dedi.