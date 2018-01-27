Atatürk Havalimanı’nda 200 adet porsuk kürkü yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda yurda kaçak yolla sokulmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 200 porsuk kürkü ele geçirildi.
TAKİBE ALINDI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, dün pasaport işleminin ardından eşiyle beraber Odessa'dan gelen Azerbaycan uyruklu Ş.A. ve eşini, şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı.
200 ADET PORSUK
Valizleriyle birlikte Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yapan Ş.A. ve eşi durduruldu. Valizlerde yapılan aramada vakumlu paketlere konulmuş 200 adet porsuk kürkü ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 45 BİN LİRA
Piyasa değeri 45 bin lira olan kürklere el konulurken, Ş.A hakkında da yasal işlem başlatıldı.