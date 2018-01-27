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Atatürk Havalimanı’nda 200 adet porsuk kürkü yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda Azerbaycan uyruklu Ş.A. ve eşini, şüpheli hareketleri üzerine takipe alan ekipler, 45 lira değerinde 200 porsuk ele geçirdi.

DHA | 27.01.2018 - 09:38..
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Atatürk Havalimanı'nda yurda kaçak yolla sokulmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 200 porsuk kürkü ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı’nda 200 adet porsuk kürkü yakalandı

TAKİBE ALINDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, dün pasaport işleminin ardından eşiyle beraber Odessa'dan gelen Azerbaycan uyruklu Ş.A. ve eşini, şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı.

Atatürk Havalimanı’nda 200 adet porsuk kürkü yakalandı

200 ADET PORSUK

Valizleriyle birlikte Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yapan Ş.A. ve eşi durduruldu. Valizlerde yapılan aramada vakumlu paketlere konulmuş 200 adet porsuk kürkü ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 45 BİN LİRA

Piyasa değeri 45 bin lira olan kürklere el konulurken, Ş.A hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Atatürk Havalimanı’nda 200 adet porsuk kürkü yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda 200 adet porsuk kürkü yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda 200 adet porsuk kürkü yakalandı

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