Atatürk Havalimanı’nda 200 adet porsuk kürkü yakalandı

5 Ocak'ta yaşamını yitiren Münir Özkul'un adı, Bayındır Mahallesi'nde inşaatı devam eden sosyal kreşte yaşamaya devam edecek.

Türkiye'de ilk kez Lüleburgaz'da karbon ve fosil yakıt kullanımını azaltmak için bisiklet taksi kullanılıyor.

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"Türkiye'de teknolojinin yeri" araştırması

Yapılan bir araştırma, Türkiye'de eğitimde teknolojiye yeteri kadar yer verilmediği fikrinin baskın olduğunu gösterdi.