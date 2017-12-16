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Atatürk Havalimanı'nda insan kaçakçılığı operasyonu

Ülkeye girişleri yasak olan insanların, kaçak yollarla girmesini sağlayan üç havalimanı çalışanı tutuklandı.

İHA | 16.12.2017 - 22:41..
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Atatürk Havalimanı'nda insan kaçakçılığı operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda yardıma ihtiyacı olan yolculara tekerlekli sandalye hizmeti veren bir firmanın çalışanları iddiaya göre A.K.,Y.A. ve N.Y. Türkiye'ye çeşitli nedenlerle giremeyen ve Dış Hatlar Terminalinde arındırılmış salonda bekleyen Bangladeş uyruklu iki kişiyle para karşılığı anlaştı. Çalışanlar buluştukları yolucuları önce kendi yeleklerini giydirip personel gibi 203 numaralı yolcu köprüsünden aprona indirdi, sonrasında ise hasta yolcu gibi tekerlekli sandalye ile 107 numaralı körükten çıkarmaya çalıştı. Durumdan şüphelenerek çalışanları takip eden polis ekipleri, personelleri ve kaçak yolcuları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların aynı yöntemle yabancı uyruklu insanların ülkeye girişini sağladığını tespit etmesi üzerine, geriye dönük kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Aynı yöntemle ülkeye giriş yapan kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ülkeye girişleri yasak olan insanların, kaçak yollarla girmesini sağlayan A.K., Y.A. ve N.Y. Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından savcılığa gönderildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen insan kaçakçıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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