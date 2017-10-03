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Atatürk Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda bin 181 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

03.10.2017 - 14:10
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül - 1 Ekim tarihlere arasında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı 3 ayrı operasyonda toplam bin 181 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 425 BİN LİRA

Polis ekipleri operasyonlar kapsamında 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda ele geçiren kaçak cep telefonlarının piyasa değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğunu öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

5 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatarak para cezası verdi.

Atatürk Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

 

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