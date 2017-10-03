Atatürk Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül - 1 Ekim tarihlere arasında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı 3 ayrı operasyonda toplam bin 181 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 425 BİN LİRA

Polis ekipleri operasyonlar kapsamında 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda ele geçiren kaçak cep telefonlarının piyasa değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğunu öğrenildi.

5 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatarak para cezası verdi.