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Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Atatürk Havalimanı’nda öğleden sonra başlayan tatilci yoğunluğu akşam saatlerinde de devam etti.

DHA | 19.01.2018 - 20:05..
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2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatili bugün itibariyle başladı.

ÖĞRENCİLERİN TATİLİ BAŞLADI

Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle bugün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda artan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü.

Yoğunluk nedeniyle havalimanı giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu VİDEO

Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

TÜM BANKOLAR AÇILDI

Yetkililer, pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

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