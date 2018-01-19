2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatili bugün itibariyle başladı.
ÖĞRENCİLERİN TATİLİ BAŞLADI
Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle bugün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda artan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü.
Yoğunluk nedeniyle havalimanı giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı.
Atatürk Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu VİDEO
TÜM BANKOLAR AÇILDI
Yetkililer, pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.