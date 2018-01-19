Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Okullarda yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle seyahate çıkacaklar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa yol açtı.
Öğrencilerin karne almasının ardından bugün öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular, yurt içi ve yurt dışına gitmek üzere bilet işlemlerini yaptı.
TERMİNALDE YOĞUNLUK
Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen ailelerin yanı sıra umre ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden vatandaşlar da terminalde yoğunluk oluşturdu.
Bankolarla pasaport kontrol noktalarında zaman zaman sıra oluştuğu görüldü.