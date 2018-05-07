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Atatürk karikatürleri görücüye çıktı

Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açılan sergide Atatürk’ün şimdiye kadar hiçbir yerde sergilenmemiş karikatürleri görücüye çıktı.

İHA | 07.05.2018 - 14:44..
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’Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet’ isimli sergi Milli Mücadele döneminin şimdiye kadar araştırılmamış bir yönüne, o yılların mizah basınına ışık tutuyor.

‘Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet’ sergisinde araştırmacı yazar İsmail Şen’in 1919 ile 1938 yılları arasında 50’ye yakın yerli ve yabancı mizah yayınından Türkçe’ye çevirisi yapılarak oluşturulmuş eserler yer alıyor.

ZİYARETÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKTI

Mustafa Kemal Atatürk’ün belki de hiç görülmemiş karikatürlerinden oluşan serginin açılışına başta İzmirli karikatür sanatçıları olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Atatürk karikatürleri görücüye çıktı

Milli Mücadele kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün o yıllarda yayınlanan karikatürlerin yer aldığı özel seçki büyük beğeni topladı. Atatürk’ün çizgilerle anlatıldığı sergiyi konuklar hayranlıkla gezdi.

HER BİRİ BELGE NİTELİĞİNDE

Çoğunluğu 1920’li yıllarda yayınlanan dergilerden toplanan Atatürk karikatürlerinden oluşan sergi aynı zamanda Atatürk’ün sanata, sanatçıya, basın özgürlüğüne ve mizaha verdiği değeri de bir kez daha gözler önüne serdi.

Atatürk karikatürleri görücüye çıktı

Sergide Atatürk’ün boksör, güreşçi veya elinde süpürge ile yerleri süpürürken, bilardo masası başında olduğu karikatürler yer alıyor. Osmanlıca dergilerin yanı sıra yabancı dergilerde yer alan karikatürler Mustafa Kemal Atatürk’ü alışık olmadığımız bir açıdan, çizgilerle mizahi bir şekilde yansıtıyor.

Atatürk karikatürleri görücüye çıktı

Cumhuriyet öncesi yakın tarihle ilgili önemli bilgiler veren ve belge niteliğinde olan karikatürlerden oluşan sergi 24 Mayıs tarihine kadar Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Atatürk karikatürleri görücüye çıktı

Atatürk karikatürleri görücüye çıktı

Atatürk karikatürleri görücüye çıktı

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