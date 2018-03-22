Atatürk maskının tamiratı için çalışmalar tamamlandı

Buca’nın Yeşildere sırtlarından tüm İzmir’i kucaklayan Atatürk maskının yağmur ve güneşin etkisiyle yıpranması üzerine harekete geçerek tekrar bozulmasını önlemek için kalıcı bilimsel çalışma başlatan Buca Belediyesi, heykeltraş Harun Atalayman yönetmenliğinde tamir çalışmalarına başlıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje müellifi heykeltraş Harun Atalayman ile ön çalışma yapan Buca Belediyesi yetkilileri, maskın zarar gören bölgelerini vinçlerle yerinde inceledi. Tamiratta kullanılacak malzemenin tespiti için Heykeltraş Atalayman’ın atölyesinde yapmış olduğu yapay kaya üzerinde uygulama çalışması yapılarak, hava koşullarına dayanıklı malzeme belirlendi.

Buca Belediyesi ekipleri,450 tondan fazla çelik taşıyıcı ile yükselen Atatürk maskının dış yüzeyi kadar iç dokusunu da inceledi.

5 AYDA TAMAMLANACAK

Kullanılacak malzeme ve imalatları yerinde tespit ederek fizibilite çalışmalarını tamamlayan ekipler, İzmir’i kucaklayan dev maskın tamiratı için heykeltraş Harun Atalayman ve ekibine yer teslimini yaptı. 1 Nisan’da başlayacak olan çalışmaların 5 ayda tamamlanması öngörülüyor.

DAĞCILIK EKİBİNDEN DESTEK ALINDI

Buca Belediyesi, Buca Çaldıran Mahallesi çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda konumlanan Atatürk maskının bulunduğu alana vinç girememesi nedeniyle bakım ve tamirat işlemleri daha önce özel bir dağcılık ekibinden destek alınarak yapılmıştı.

Maskın hava şartlarından zarar gören yanak, kulak ve kaş bölgelerine ulaşmak için iplerle maska inen olan dağcı ekipler, inceleme ve tespit çalışmalarının ardından boyama çalışmaları gerçekleştirmişti.