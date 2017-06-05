Her yıl 5 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk'ün silüeti, bu yıl ilk kez iki hafta önceden çıkmaya başladı.

Damal İlçesinde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

Damal İlçesinde oturan Metin Derdiyok yurdun değişik yörelerinden turistlerin Atatürk silüetini görmeye geldiklerini bildirdi.

Atatürk silüetine ziyaretler başladı VİDEO

"ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUZ"

Derdiyok, "Biz arkadaşlarla her gün bu mucize silüeti görmeye geliyoruz. Hava güneşli olduğunda silüeti çok net oluyor. Görünce de mutlu oluyoruz. Bol bol sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşıyoruz. ’Atatürk'ü çok seviyoruz. Köyümüz, ilçemiz ve ülke halkı olarak Atatürk'ü hep seviyoruz ve de seveceğiz. Atatürk'ü Karadağ'dan hiç kimse silemez." diye konuştu.

































