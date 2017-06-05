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Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Ardahan'ın Damal ilçesinin Ata mahallesinden bakıldığında görülen, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetine ilgi giderek artıyor.

05.06.2017 - 11:05
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Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Her yıl 5 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk'ün silüeti, bu yıl ilk kez iki hafta önceden çıkmaya başladı.

Damal İlçesinde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Damal İlçesinde oturan Metin Derdiyok yurdun değişik yörelerinden turistlerin Atatürk silüetini görmeye geldiklerini bildirdi.

Atatürk silüetine ziyaretler başladı VİDEO

"ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUZ"

Derdiyok, "Biz arkadaşlarla her gün bu mucize silüeti görmeye geliyoruz.  Hava güneşli olduğunda silüeti  çok net oluyor. Görünce de mutlu oluyoruz. Bol bol sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşıyoruz. ’Atatürk'ü çok seviyoruz. Köyümüz, ilçemiz ve ülke halkı olarak Atatürk'ü hep seviyoruz ve de seveceğiz. Atatürk'ü Karadağ'dan hiç kimse silemez." diye konuştu.

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

Atatürk silüetine ziyaretler başladı

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