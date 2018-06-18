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Atatürk Üniversitesi açıköğretimde 7 yeni bölüm

Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesine 3 lisans, 4 ön lisans bölümü eklendi.

AA | 18.06.2018 - 09:01..
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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 268 bin öğrenciye hizmet veren üniversitenin açıköğretim fakültesinin, portföyünü genişletmeye devam ettiği belirtildi.

EKLENEN YENİ BÖLÜMLER

Fakültenin mevcut 4 lisans programına, kamu yönetimi, sağlık yönetimi ve reklamcılık bölümlerinin eklendiği kaydedilen açıklamada, fakültenin 24 olan ön lisans programlarına da radyo ve televizyon programcılığı, fotoğrafçılık ve kameramanlık, laborant ve veteriner sağlık ile yeni medya ve gazetecilik bölümlerinin ilave edildiği aktarıldı.

Atatürk Üniversitesi açıköğretimde 7 yeni bölüm

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