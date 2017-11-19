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Suudi Arabistan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen 6 ANKA ile 2 yer kontrol istasyonu almaya hazırlanıyor.

Zimbabve'de darbe ile devrilen Robert Mugabe'ye bir darbe de partisinden geldi.

Edirne'de, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından yargılanan N.Ö.'ye, 6 yıl 4 ay 15 gün hapis verildi.

Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Eski sunucu Defne Samyeli, bir alışveriş sitesinin tanıtım gecesine kızlarıyla birlikte katıldı.

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda EYP bulundu.

Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, bu gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Luton Town'ın Cambridge United'ı 7-0 mağlup ettiği maçta, İngiliz oyuncu Olly Lee 65 metreden harika bir gol attı.

1 Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit CNN Türk canlı yayınına katılan iş kadını Leyla Alaton, kadınların erkeklerden daha cesur olduğunu anlatırken yaptığı benzetmeyle güldürdü.

2 FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş FETÖ elebaşısı Gülen'in Naim Süleymanoğlu'na kafayı neden taktığı ortaya çıktı.

3 Yunanistan'ın tatbikat korkusu Yunan basını, Türk gemilerinin tatbikat yapmasını "Adaları kuşatma çalışmaları" olarak algıladı.

4 Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı STRATCOM komutanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı nükleer silah talimatına karşı çıkacağını söyledi.

5 HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde Kırmızı listede olan terör örgütünün sözde yöneticilerinden Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine HDP'li milletvekilleri de katıldı.

6 Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılanlar arasında en büyük rakibi Valerios Leonidis de vardı.