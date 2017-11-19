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Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Edirne'de, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından yargılanan N.Ö.'ye, 6 yıl 4 ay 15 gün hapis verildi.

19.11.2017 - 15:14
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hakaret

Edirne Keşan'da Asliye Hukuk Mahkemesi'nce yargılanan N.Ö., sosyal medya üzerinden Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan 2 yıl,  Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ise 4 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cezanın onanması üzerine polis tarafından gözaltına alınan N.Ö. işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

N.Ö.'nün geçen yılın Aralık ayında meydana gelen İstanbul Dolmabahçe’deki terör saldırısının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ’terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla 4 ay cezaevinde kaldığı, davanın ise Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdüğü belirtildi.

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