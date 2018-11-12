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Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden tasarlanacak

KDV hariç 60 bin TL'ye mâl olan Atatürk heykelinin, Atatürk'e benzememesi nedeniyle birçok kişi Buca Belediyesi'ne şikayet dilekçesi yazdı.

DHA | 12.11.2018 - 11:05..
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Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden tasarlanacak

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, tartışmalara neden oldu.

Birçok kişi, heykelin yüz hatlarının, ön cepheden bakıldığında Atatürk'e benzemediğini söyleyerek, Buca Belediyesi'ne şikayetlerini iletti.

TAŞINMADAN YÜZ KISMI DEĞİŞECEK

Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina da heykeltıraş ile görüştüklerini yaklaşık 10 gün içerisinde heykelin bulunduğu alanda taşınmadan sadece yüz kısmının yeniden yapılacağını söyledi.

Levent Piriştina, "Heykeltıraş arkadaşımızdan kaynaklı, ufak bir sorun oldu. Heykel, bazı açılardan bakıldığında başka birini andırıyor. Biz, arkadaşla görüştük ve yaklaşık 10 gün içerisinde gelip, heykelin bulunduğu bölgede çalışmasına başlayacak. Yüz hatlarının eksiksiz olmasını sağlayacağız" dedi.

Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden tasarlanacak ViDEO

Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden tasarlanacak

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