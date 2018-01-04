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Atatürk’e çiçek veren kızın heykelindeki kömürler çalındı

Zonguldak’ta Atatürk’e çiçek veren kızın heykelindeki taşkömürleri kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Kömürler se dekoratif amaçla kullanılıyordu.

İHA | 04.01.2018 - 14:55..
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26 Ağustos 1931 yılında Zonguldak’a gelen Mustafa Kemal Atatürk’e gelişi sırasında çiçek veren 5 yaşındaki Ayten Alper’in heykelinin arkasındaki alana dekoratif amaçla konulan taşkömürler kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Atatürk’e çiçek veren kızın heykelindeki kömürler çalındı


Zonguldak'ın sembolü olan kömürler dekorasyon amaçlı yerleştirilmişti.

DEKOR OLARAK KONULAN KÖMÜRLER ÇALINDI

1 metre 20 santim yüksekliğindeki bronz heykel, 2016 yılında Atatürk’ün ilk ayak bastığı Liman Caddesi’ndeki Maden Mühendisleri Odası’nın yanındaki alana dikildi. 2 yıl önce 26 Ağustos’ta Atatürk’ün kente gelişinin 85’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenle heykelin açılışı gerçekleştirilmişti.

Atatürk’e çiçek veren kızın heykelindeki kömürler çalındı


Heykelin açılış törenine Ayten Alper'de katılmıştı.

"BELEDİYE TEKRAR BURAYA KÖMÜR KOYSUN"

Taşkömürlerin havaların soğuk olması sebebiyle alınmış olabileceğini belirten Zeki Zengin, "Burada benim bildiğim biraz kömür vardı. Kömür alınmış vatandaşlar havalar soğuk olduğu için almış olabilir. Yanlış bir şey. Olmayacak şey yapılmış. Belediyenin tekrar buraya kömür koymasını isteriz." diye konuştu.

Atatürk’e çiçek veren kızın heykelindeki kömürler çalındı

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