Atatürk'e hakaret eden provokatöre yakalama kararı

28 Şubat dönemi provokasyonlar bugünlerde yine kötü senaryolar işletilerek dolaşıma sokulmaya çalışılıyor.

ANITKABİR'DE ATATÜRK'E HAKARET

Şöyle ki, muhazafakâr görünümlü bir kadın Anıtkabir'e gidiyor, Atatürk'e hakaretler sıraladığı bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaşıyor. Paylaştığı videoda Atatürk'e ağzına geleni söyleyen kişi, Başkan Erdoğan hakkında övücü sözler söylüyor.

AMAÇ PROVOKE ETMEK

Belli ki"Erdoğan'a ona oy verenler Atatürk düşmanıdır" algısı insanların beynine kazınsın diye çekilmiş, kötü bir provokasyon videosu bu.



(Atatürk'e hakaret içerikli videodan bir görüntü)

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anıtkabir'de çekilen bu provokasyon videosu hakkında soruşturma başlattı ardından da videoyu çeken S.İ. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu kadının sosyal medya hesapları inceleme altına alınırken başsavcılıktan yapılan açıklamada kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.