Atatürk’ü anlamak isteyenler için 10 kitap

Atatürk’ü hep merak etmişizdir. Peki, onu anlamak için hakkında yazılan kitapları ne kadar biliyoruz? Ya da bildiğimiz halde bu kitapları okuduk mu? Yeni bir devletin temelini atan Atatürk’ün felsefesini, hayatını, devlet adamlığını, sosyal hayatını, mücadelesini ve daha birçok yönünü derinlemesine öğrenmek istemez misiniz?

ATATÜRK'Ü ANLAMAK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hem ölümünden sonra, hem de hayattayken hakkında yazılan kitaplar sayesinde onun nasıl bir insan olduğunu daha sağlıklı biçimde öğrenme imkânına kavuşuyoruz. Araştırma, roman, anı türünde olan kitaplarla Atatürk’ü daha iyi anlayabilirsiniz. Bu kitaplar arasında şüphesiz Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya eseri ilk akla gelendir. Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakınlarından olan Atay’ın kitabı, okunması gereken bir dönemin panoramasıdır. Bunun yanında İngiliz yazar Lord Kinroos’ın Atatürk, Bir Ulusun Yeniden Doğuşu araştırması da bir diğer kaynak.

Atatürk'ün iyi anlatan 10 kitabı siz kitapseverler için analiz ettik.

FALİH RIFKI ATAY - ÇANKAYA

Falih Rıfkı Altay 1923'den 1938'e kadar Atatürk'ün yanında bulunmuş, onun yaşadıklarını bizzat kendisinden dinlemiş ve hatta birçoğuna şahit olmuş devrin önemli gazetecilerindendir.

ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Çankaya Atatürk'ü doğumundan okul yıllarına, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplarla, tartışma sofralarından insani yönlerine kadar her detayı anektodlara yer vererek anlatan muazzam bir çalışma. Her Türk vatandaşının mutlaka okuması gereken ve Türkiye'nin dönüşümünü anlamanıza yardımcı olan çarpıcı bir eser.

LORD KİNROSS - ATATÜRK

İngiltere hükümeti tarafından 1952 'de Atatürk hakkında bir biyografi yazmakla görevlendirilen Lord Kinross, 5 sene boyunca yaptığı kişisel söyleşiler, ulaştığı dokümanlar ve Cumhurbaşkanliği arşivlerinde yaptığı taramalar sonucunda “Atatürk, Bir Ulusun Yeniden Doğuşu” adlı kitabını meydana getirdi.

TAHA AKYOL - AMA HANGİ ATATÜRK

Gazeteci yazar Taha Akyol, 'Ama Hangi Atatürk' çalışmasında Atatürk'ü bütün yönleriyle anlatıyor.

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU - ATATÜRK

Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatının önde gelen yazarı Yakup Kadri'nin 'Atatürk' kitabı yazarın edebi bir dille yazdığı önemli Atatürk incelemesidir.

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR - TEK ADAM

Toplam üç ciltten oluşan ve 1963 yılında basılan eserinde Aydemir, Mustafa Kemal'in eksiksiz biyografisini kaleme alırken, yıkılan bir imparatorluğun ve kurulan yeni cumhuriyetin serüvenini de anlatır.

ATTİLA İLHAN - HANGİ ATATÜRK

Türk şiirinin usta ismi Attila İlhan, kitabında Atatürk'ün üniformalı aldığı kararların, kurduğu cümlelerin ve yaptığı hamlelerin siyasi yönünü değerlendiriyor.

ASAF İLBAY - ÇOCUKLUK ARKADAŞIM ATATÜRK

Süleyman Asaf İlbay, tıpkı bu kitabın kapağındaki karede gördüğünüz gibi Atatürk’ün yanı başında bir ömür geçirmiş. Onların arkadaşlığı Selanik’e, sokakta birlikte oynadıkları oyunlara dayanır.

ANDREW MANGO - ATATÜRK

İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, beş yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu, bu yapıtla kapsamlı ve nesnel çalışma ortaya koyuyor.

KLAUS KREİSER - ATATÜRK





Alman tarihçi Klaus Kreiser'in Atatürk biyografisi, en güncel metinlerden biri. Özellikle, Atatürk'ün eğitimi ve kendini yetiştirmesi meselesine odaklanan Kreiser, henüz cephede bir subayken belirlediği hedefi ve yaptıklarını; Atatürk'ün okuduğu eserler üzerinden açıklıyor, bir subaydan, Türk modernitesinin kuruculuğuna uzanan kişisel serüveni.

İLKER BAŞBUĞ - MUSTAFA KEMAL





26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının 1881-1923 dönemi incelenmektedir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK - NUTUK





Atatürk'ün bizzat yazdığı Nutuk eserine de değinmeden geçmeyelim. Bu kitaplar dışında Atatürk'ü kendisinden de anlamak istiyorsanız, Nutuk'u da okuyun.

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