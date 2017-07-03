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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 98'nci yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün kentte ilk karşılandığı yer olan merkez Aziziye (Ilıca) İlçesi'nde bugün saat 09.00'da ilk tören düzenlendi.

03.07.2017 - 12:18
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Törenlere Atatürk'ün kent merkezinde karşılandığı yer olan İstanbulkapı Semti'nde devam edildi. Atatürk'ün kente gelişini temsil eden Türk bayrağının karşılanması törenlerine Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, daire müdürleri, askerler ve öğrenciler hazır bulundu. Protokol bayrak eşliğinde Atatürk'ün anıtının bulunduğu Havuzbaşı'na kadar yürüdü.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 98'nci yıldönümü kutlandı

SAYGI DURUŞU SONRASI İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından çelenkler konuldu ve gençler bar tuttu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen anıt önünde yaptığı konuşmada 3 Temmuz 1919 günü vatansever Erzurum insanı ile Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın Palandöken Dağı eteklerinde birbirlerine kavuştuğunu hatırlattı. Erzurum'da başlayan millet haretekinin bütün vatan sathına yayıldığına dikkat çeken Başkan Sekmen şunları söyledi:

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 98'nci yıldönümü kutlandı

"RAHMETLE VE MİNNETLE ANIYORUZ"

"3 Temmuz 1919 günü Erzurum'da bir millet hareketi başlamış ve bu hareket Milli Mücadele boyunca bütün vatan sathına yayılmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve Erzurum insanını bu coğrafyada bir araya getiren, bu birlikteliğin gerçekleşmesinin temel amacı Türkiye'nin bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yeniden elde etmesi ve millet egemenliğine dayalı, bağımsız Türk Devleti'nin ebedi yaşaması ideali olmuştur. 1919 Türkiyesi'ndeki şartları milli duyarlılıkla tespit eden Mustafa Kemal Paşa, memleketin çeşitli bölgelerinde kurulan milli hareketler arasında Erzurum'u seçerek buradaki milli teşkilatın başına geçmesi şüphesiz Erzurum insanına duyduğu bağlılığın, güven ve itimadın bir ifadesi olduğu, tarihi bir gerçektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve aziz vatanımız uğruna dünden bugüne canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah, terörle mücadelede görev yapan kahraman ordumuzu ve emniyet mensuplarımızı her daim muzaffer eylesin."

Atatürk'ün Erzurum'a gelişi nedeniyle düzenlenen törenin ardından Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı ve beraberindekiler Atatürk'ün kongre boyunca 52 gün kaldığı evi ziyaret etti.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 98'nci yıldönümü kutlandı

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 98'nci yıldönümü kutlandı

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