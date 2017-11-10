'Atatürk’ün Gözleri' tablosunu su altından yüzeye çıkardılar

İstanbul Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen 10 Kasım etkinliklerinde, aralarında Japon mühendis Yoshinori Moriwaki ve milli sporcu Birgül Erken'in de yer aldığı Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, İngiliz Ressam Ned Pamphilon’un resmettiği "Atatürk’ün Gözleri" tablosunu su altından yüzeye çıkardı.

Moriwaki, uzun yıllardır İstanbul'da yaşadığını belirterek, Atatürk'ü çok sevdiğini söyledi. Burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Moriwaki, "Her yıl bu etkinliği yapmayı düşünüyorum." dedi.

"O'NU SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ"

Erken de, gurur verici bir gün olduğunu ifade ederek; "Bugün bu gruba dahil biri olarak, en iyi yaptığımız işi yaparak Ata'mızın gözlerini denizden çıkardık. En güzel yerdeyiz, Maltepe'deyiz. O'nu sonsuza kadar yaşatacağız. Ben de O'ndan aldığım güçle dereceler almaya devam edeceğim. Çok mutluyum, Ata'mızın fikirleri asla ölmeyecek." diye konuştu.